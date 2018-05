Ausências na lista de convidados causam saia-justa

John F. Burns, The New York Times, O Estado de S.Paulo

LONDRES - Quando tudo parecia caminhar sem tropeços para o casamento do príncipe William e Kate Middleton, começaram as recriminações sobre quem teria preparado a lista de convidados e, o que talvez seja mais significativo, a dos que não foram convidados.

Entre os excluídos estão os dois últimos primeiros-ministros trabalhistas Tony Blair e Gordon Brown. Os dois não foram foi muito simpáticos com o Palácio de Buckingham quando estiveram no cargo. Com a sugestão de uma vingança real no ar, os representantes da monarquia se apressaram para preservar o clima de reconciliação que cerca o casamento. Depois de 30 anos de divórcios e indiscrições na Casa de Windsor, o evento de sexta-feira está sendo considerado uma oportunidade para relançar a monarquia. Por isso, os jornais britânicos foram informados de que as exclusões foram por falta de espaço na Abadia de Westminster.

Os que procuram um motivo comum entre os nomes que não foram convidados para participar da cerimônia sugerem o ressentimento provocado pelo divórcio e a morte da princesa Diana, mas essa avaliação foi imediatamente descartada pelos porta-vozes da monarquia.

"Esse é essencialmente um casamento privado, embora atraia enorme atenção do público", disse uma porta-voz do príncipe Charles, para explicar a exclusão dos dois premiês e de vários amigos íntimos da princesa Diana. No entanto, muitos especialistas sugeriram que Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualha, durante muitos anos amante de Charles até se casar com ele em 2005, havia passado "a caneta vermelha" na lista, tirando os que, na opinião dela, teriam tomado as dores de Diana antes e depois do divórcio.

Entre os excluídos estão Lady Annabel Goldsmith e Rosa Monckton, amigas de Diana - e em certo momento também de Camilla -, que ofereceram suas casas como santuários onde Diana, William e Harry passaram algum tempo longe dos olhos do público depois do divórcio.

Quando o príncipe Charles casou-se com Diana, em 1981, estiveram presentes na cerimônia cinco ex-primeiros-ministros dos dois partidos, Trabalhista e Conservador. Desta vez, os únicos convidados que chegaram ao cargo serão os conservadores David Cameron, atual primeiro-ministro, e John Major, que desempenhou a função na década de 90.

O Palácio de St. James esclareceu que Blair e Brown não eram membros da Ordem da Jarreteira, uma honraria real concedida tradicionalmente a indivíduos que se distinguiram por seu serviço à coroa. A explicação, porém, não convenceu os que consideraram o gesto uma falta de respeito aos trabalhistas, principalmente porque dois dos cinco ex-premiês presentes no casamento de 1981 não eram membros da ordem.

Para os críticos, as exclusões pareceram ainda mais grosseiras, em grande parte, se forem consideradas as pessoas convidadas. Entre elas, o jogador de futebol David Beckham e sua mulher Victoria; Guy Ritchie, diretor de cinema, que foi casado com Madonna; Elton John e seu companheiro, David Furnish; e o carteiro, o dono da pousada e o barman da aldeia do condado de Berkshire, onde moram os pais de Kate.

O profundo desgosto com Blair, que assumiu pouco antes da convulsão nacional provocada pela morte de Diana, foi a explicação encontrada por muitos para sua exclusão. Em sua biografia, Blair sugere que teria salvado a reputação da realeza ao convencer a rainha Elizabeth II, então na Escócia, a abandonar sua atitude pouco cordial e participar do luto nacional. Os anseios republicanos da mulher de Blair, Cherie, também seriam um motivo. Ela se recusou a fazer a reverência para a rainha e para outros membros da família real.

É possível que Brown tenha sido cortado por ter recusado, no ano passado, o apelo da realeza para permanecer no cargo até que Cameron - após a derrota trabalhista - formasse o governo de coalizão entre conservadores e liberais democratas.

BARRADOS NO BAILE

Confirmados

David e Victoria Beckham

Elton John e o companheiro

David Furnish

Guy Ritchie, diretor e ex-marido de Madonna

Rowan Atkinson, ator que interpreta o Mr. Bean

Ian Thorpe, nadador

Joss Stone, cantora

Clive Woodward, técnico de rúgbi

Ausentes

Presidente dos EUA, Barack Obama

Presidente da França, Nicolas Sarkozy

Ex-premiê Tony Blair

Ex-premiê Gordon Brown

Daniella Helayel, estilista favorita de Kate Middleton

Annabel Goldsmith e Rosa Monckton, amigas da princesa Diana