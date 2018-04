Austrália alerta moradores de Kerang sobre enchentes

Cerca de 1.500 casas em Kerang podem ser afetadas se o rio Lodden subir mais. Os problemas em Victoria ocorrem após semanas de fortes enchentes em Queensland, onde dois terços do Estado ficaram debaixo d''água, várias minas foram paralisadas e 30 pessoas morreram.

Em Queensland, as autoridades permitiram a retirada de água de várias minas, uma exceção, segundo as regras ambientais. A indústria mineradora estima que as enchentes tenham causado prejuízo de 2,3 bilhões de dólares australianos (cerca de US$ 2,3 bilhões) em vendas perdidas de carvão, um dos principais itens de exportação do país. As informações são da Associated Press.