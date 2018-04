Austrália anuncia imposto para cobrir prejuízos da chuva A primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, colocou em risco a popularidade de seu governo minoritário ao anunciar um novo imposto, que levantará 1,8 bilhão de dólares australianos (US$ 1,79 bilhão) a fim de ajudar a financiar a reconstrução do Estado de Queensland, que foi devastado por chuvas e inundações, sem ter de aumentar o déficit no orçamento do país.