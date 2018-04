Austrália apreende 464 quilos de cocaína em embarcação

SIDNEY, AUSTRÁLIA - As autoridades australianas apreenderam 464 quilos de cocaína supostamente procedente da América do Sul em uma embarcação no norte da cidade de Brisbane, informou quinta-feira, 14, a polícia local.

O subdelegado da polícia federal, Andrew Colvin, explicou que essa é a terceira maior apreensão na história da Austrália, com um valor de US$ 160 milhões.

Três pessoas foram detidas: um australiano, um alemão e um costarriquenho.

A operação foi possível graças à colaboração de agentes antidrogas americanos, que na semana passada comunicaram aos colegas da Austrália que a embarcação viajava rumo ao litoral do país.

Após dois dias de vigilância a bordo de um helicóptero, a embarcação onde a droga foi confiscada foi localizada na sexta-feira passada a 800 quilômetros de Brisbane.