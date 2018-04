Austrália confirma reconhecimento de Kosovo independente

O ministro de Relações Exteriores australiano, Stephen Smith, confirmou nesta terça-feira, 19, o reconhecimento da declaração unilateral de independência do Kosovo. "A Austrália deseja o melhor ao Governo do Kosovo na tarefa que tem pela frente: garantir os direitos e a segurança das minorias, e a proteção do patrimônio cultural", assinalou o ministro em comunicado. Smith acrescentou que a Austrália "pede aos líderes do Kosovo e da Sérvia que demonstrem uma decisão política para resolver suas diferenças de forma pacífica", e indicou que o país considerará em breve o estabelecimento de relações diplomáticas. O primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, anunciou na segunda-feira, 18, no Parlamento o reconhecimento da independência kosovar. "A triste história do Kosovo demonstra que temos que fazer tudo o que pudermos para assegurar que os cidadãos dessa parte do mundo serão protegidos no futuro", disse Rudd. A comunidade albanesa da Austrália, formada por cerca de 20 mil pessoas procedentes de Albânia, Kosovo, Macedônia, Montenegro e Grécia, realizou uma grande festa em Melbourne para celebrar a independência da antiga província sérvia.