Austrália convoca eleições parlamentares O primeiro-ministro da Austrália, John Howard, convocou hoje eleições para o Parlamento, que serão realizadas no próximo dia 10 de novembro. Assim como as outras "esta será uma eleição muito importante para o futuro da nação e do povo australiano", disse Howard. No começo desta sexta-feira, Howard visitou o governador geral, Peter Hollingworth, e pediu a ele para dissolver o Parlamento e convocar novas eleições. Hollingworth é o representante da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e que também é chefe de estado da Austrália. Howard, do Partido Conservador, vai usar o tema da segurança mundial e o combate ao terrorismo em sua campanha. O Partido Trabalhista, da oposição, vai apoiar a campanha ao Parlamento nas questões de saúde, educação e reforma fiscal. Os conservadores têm uma ligeira vantagem sobre os trabalhistas.