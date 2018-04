Austrália criará imposto especial para reconstrução após enchentes

SYDNEY - O governo da Austrália aprovará um imposto especial para arrecadar quase US$ 3,5 bilhões para reconstruir a região oriental do país, afetada por graves inundações, informou a imprensa local nesta quarta-feira, 26.

Os danos causados pelas enchentes são estimados em US$ 10 bilhões, o que obrigou o governo australiano a obter mais fundos ou adiar seu plano para acabar com o déficit fiscal federal antes de 2013.

O diário The Australian indicou que o Executivo resolverá o problema elevando o imposto conhecido como Medicare - referente ao sistema de saúde do país - de 1,5% para 2%, pelo que cada trabalhador desembolsará US$ 5 mais por semana durante um ano até que os cofres estatais arrecadem os US$ 3,5 bilhões marcados como objetivo.

O montante será usado na reconstrução de estradas, pontes, redes ferroviárias e outras infraestruturas essenciais que foram arrasadas pelas piores inundações em 50 anos, segundo o periódico.

As chuvas torrenciais devastaram nos últimos três meses vastas áreas dos estados de Queensland, Nova Gales do Sul e Victoria, com um saldo de 35 mortos e milhares de casas e hectares de plantações destruídos.

Alguns especialistas acreditam que a magnitude dos danos fará com que a economia australiana entre em recessão no primeiro trimestre deste ano.