Austrália detém suspeito de provocar incêndio que matou 21

A polícia australiana deteve nesta sexta-feira, 13, um homem suspeito de ter provocado um incêndio em Churchill, que no sábado passado matou pelo menos 21 pessoas. O homem é um morador do município, situado a sudeste da cidade de Melbourne, e tem 39 anos, segundo informa o jornal local The Age. A polícia ainda não acusou formalmente o suspeito, mas espera-se que ele seja convocado aos tribunais ainda nesta sexta-feira. Os incêndios no estado australiano de Victoria deixaram pelo menos 181 mortos e mais de 50 desaparecidos.