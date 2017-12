Austrália deve examinar presença no Iraque no fim do ano O governo da Austrália deverá examinar sua presença armada no Iraque no fim do ano, anunciou o ministro da Defesa do país, Brendan Nelson. As declarações do alto funcionário foram feitas depois que as autoridades japonesas anunciaram na terça-feira (segunda-feira em Brasília) a retirada de seus 600 engenheiros militares aos quais as tropas australianas prestavam proteção na província iraquiana de Al Muthanna, no sul do país. As tropas australianas terão novas funções como treinar e apoiar as tropas iraquianas em tarefas de defesa da fronteira e operarão na base aérea americana de Tallil, nos arredores de Nassiriya, disse Nelson à emissora Channel 7. "Caso governo provisório iraquiano desempenhe bem a gestão de seus assuntos e sua própria segurança em Al Muthanna, espero que no final de ano possamos começar a pensar no desdobramento futuro", disse Nelson. A Austrália, um dos principais aliados dos Estados Unidos em sua campanha contra o terrorismo, desde o princípio participou da coalizão internacional que invadiu o Iraque para terminar com o regime de Saddam Hussein.