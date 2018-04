Austrália divulga nome de suspeito de causar incêndios A única pessoa até o momento acusada de ter desencadeado um dos mais mortíferos incêndios florestais da história da Austrália teve a identidade revelada hoje. Brendan Sokaluk, de 39 anos, está detido em local não revelado desde sua captura, na semana passada, sob suspeita de participação nos incêndios que atingiram o Estado australiano de Victoria. O número de mortes confirmadas nos incêndios iniciados no último dia 7 subiu para 189 hoje, mas autoridades locais temem que a cifra real possa ser ainda maior. O processo contra Sokaluk foi apresentado hoje em um tribunal de Melbourne repleto de jornalistas e curiosos, mas ele preferiu ficar sob custódia da polícia e não compareceu. Sokaluk, que no passado teria atuado como bombeiro voluntário, é mantido em local não revelado por temores sobre sua segurança. Ele foi preso na sexta-feira e indiciado por incêndio criminoso com morte e por acender fogueira. As sentenças máximas previstas são de 25 anos de prisão para a primeira acusação e de 15 para a segunda.