Austrália diz que permanece no Iraque para proteger japoneses O comandante do Exército da Austrália, Angus Houston, disse nesta quarta-feira que o futuro das tropas australianas no Iraque depende de quanto tempo os japoneses decidirão ficar no país. A Austrália tem quase 500 soldados no Iraque, cuja missão é proteger engenheiros japoneses. "Se os japoneses continuarem na província de Al Muthanna, ficaremos com eles, sem dúvida alguma, porque nossa função principal é dar-lhes segurança", declarou Houston no Senado australiano. "Em Al Muthanna não estamos sob comando britânico. Também temos que falar com os americanos, que são os líderes da coalizão e, certamente, com o governo iraquiano", destacou Houston. A Austrália, um dos principais aliados dos Estados Unidos, participa desde o início da coalizão internacional que invadiu o Iraque.