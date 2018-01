Austrália e Canadá fecham embaixadas nas Filipinas Austrália e Canadá ordenaram o fechamento de suas embaixadas nas Filipinas nesta quinta-feira após o recebimento daquilo que qualificaram como "ameaças terroristas dignas de crédito", levando as autoridades filipinas a reforçarem a segurança na capital, Manila, recentemente alvo de atentados. Policiais armados bloquearam as ruas, estabeleceram barricadas e cercaram a Embaixada da Austrália após seu fechamento. Alexander Downer, ministro australiano das Relações Exteriores, disse ter recebido ontem à noite um relatório "muito específico" do serviço secreto segundo o qual havia ameaças de militantes islâmicos. No entanto, não havia sinais imediatos de policiamento reforçado em frente à missão diplomática canadense. O conselheiro de Segurança Nacional das Filipinas, Roilo Golez disse a jornalistas que seu governo não estava ciente de nenhuma ameaça específica, mas trabalhava para esclarecer a questão.