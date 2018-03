Austrália e Holanda festejam 400 anos da odisséia do Duyfken Austrália e Holanda lembraram hoje o 400º aniversário da chegada do Duyfken, o navio holandês que em 1606 descobriu esse continente para os europeus. O aniversário, celebrado ao mais alto nível, conta com a participação do primeiro-ministro holandês, Jan Peter Balkenende, que chegou hoje a Melbourne em uma visita oficial de quatro dias. O holandês Williem Jansz chegou à costa australiana à bordo do Duyfken com a intenção de estabelecer uma colônia, mas os aborígines dizimaram uma parte de seus homens e obrigaram os demais a retornarem à Indonésia, então colônia holandesa. Balkenende aproveitará a efemérides para consolidar os laços com a Austráia, onde vivem cerca de 160.000 holandeses, e discutir com o primeiro-ministro australiano, John Howard, a atuação conjunta de tropas dos dois países no Afeganistão.