Austrália e Japão aumentam cooperação em segurança O primeiro-ministro australiano, John Howard, e o ministro da Defesa japonês, Fumio Kyuma, fecharam nesta terça-feira, 13, em Tóquio, um acordo bilateral na área de segurança semelhante ao que os dois países já têm com os Estados Unidos, informou a agência japonesa Kyodo. O acordo dará aos dois países uma mais ampla cooperação em defesa, segurança e inteligência, segundo a fonte. O acordo deve ser anunciado na declaração conjunta de Howard e Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, após a reunião entre os dois marcada para esta tarde. Howard está no Japão para uma visita oficial de quatro dias, que termina na próxima quarta. Ele procura iniciar uma nova era nas relações em assuntos de defesa e promover um tratado de livre-comércio entre os dois países. Na sua visita, Howard prometeu apoiar as exigências do Japão em relação aos seqüestros de japoneses realizados pela Coréia do Norte nas décadas de 70 e 80. O tratado de livre-comércio entre Austrália e Japão começará a ser negociado em 23 de abril, em Canberra. Akira Amari, ministro de Comércio japonês, insiste numa cooperação energética, focalizada no desenvolvimento de minas de urânio para a produção de energia nuclear. Um dos problemas nas negociações será o protecionismo japonês, que dificulta as importações de arroz e outros produtos agrícolas importantes para a economia japonesa. O Japão tem sido o principal destino das exportações australianas durante quase 40 anos. O comércio bilateral de bens e serviços rondou os US$ 54 bilhões em 2006.