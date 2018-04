Austrália é o país ideal para expatriados, revela pesquisa

Mais de 3 mil expatriados em cerca de 100 países classificaram as nações por uma série de critérios, indo das acomodações à alimentação, saúde e qualidade do transporte para o trabalho, de acordo com a pesquisa Expat Explorer, do HSBC, agora em seu quarto ano.

A Austrália ficou em primeiro lugar, com 10 por cento dos pesquisados escolhendo o país conhecido por suas praias ensolaradas e pela economia sólida como o lugar preferido para seu próximo emprego.

"O relatório sugere que os expatriados têm colocado o estilo de vida e o bem-estar à frente do dinheiro e a Austrália vence com vantagem nesse quesito", afirmou Graham Heunis, diretor do HSBC Bank Austrália.

Os Estados Unidos, que tiveram alguns votos a menos que a Austrália, ficaram em segundo lugar e foram considerados o país com as melhores oportunidades de carreira e remuneração mais alta, indicou o relatório.

Cingapura, em terceiro lugar, com 9 por cento, parece combinar o melhor dos dois mundos. Os pesquisados salientaram a boa qualidade de vida e excelentes oportunidades de trabalho.

Hong Kong ficou em quarto, Canadá em quinto, o Reino Unido em sexto e a França em sétimo. Os pesquisados afirmaram que eram atraídos pelos salários mais altos de Hong Kong e do Reino Unido, enquanto o Canadá ganhou pontos pelo estilo de vida.

(Reportagem de Cecile Lefort)