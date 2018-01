Austrália enviará mais tropas ao Iraque O ministro da Defesa australiano, Brendan Nelson, anunciou nesta segunda-feira o envio de 38 soldados e quatro carros blindados a mais ao Iraque para apoiar as forças de segurança locais. Nelson disse que a decisão segue uma reestruturação das forças australianas, após concluir a operação para proteger os engenheiros japoneses que trabalhavam na província iraquiana de Al-Muthana. "Nossos soldados patrulham na província de Al-Muthana e também se preparam para apoiar as operações de patrulha na fronteira saudita", afirmou Nelson. O pessoal e os equipamentos extra servirão também para assegurar que a infantaria australiana postada no país pode ser completamente mobilizada. O ministro elogiou o trabalho dos soldados australianos e disse que o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, agradeceu sua presença no país. O envio dos 38 soldados aumentará o número de efetivos australianos no sul do país a 500 e o número total de pessoal australiano na Operação "Catalyst" no Iraque chegará a 1.400. Apesar da oposição popular inicial, o Governo do primeiro-ministro Joh Howard, que foi um grande aliado dos Estados Unidos na invasão do Iraque, em março de 2003, se comprometeu a manter seus soldados no país "enquanto for necessário".