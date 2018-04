Austrália estuda plano de advertência de incêndio A Austrália voltou a estudar hoje os planos para a criação de um sistema nacional de advertência de incêndios. O país debate se alertas coordenados poderiam ter salvado vidas, nos piores episódios de incêndio da história australiana. A polícia liberou dois homens interrogados por agir de modo suspeito, em uma área queimada pelos incêndios do último fim de semana. "Não foram detectadas transgressões", afirmou a polícia do Estado de Victoria em comunicado. Autoridades afirmam que alguns dos focos que varreram Victoria no fim de semana passada e mataram pelo menos 181 pessoas foram propositais. Funcionários estimam que o número oficial de mortos pode passar de 200. O caso aumentou a necessidade de um sistema nacional de advertência, paralisado por lei de privacidade e divergências entre esferas de poder sobre o custo. Há no país um plano para alertas por telefone, mas os governos estaduais não o endossam. Segundo eles, é preciso mudar leis de privacidade federais que impedem que números telefônicos sejam entregues. O país pode alterar a legislação para permitir a instalação desse sistema. Mais de mil casas foram destruídas pelo fogo, deixando aproximadamente 5 mil pessoas desabrigadas e queimando 2.850 quilômetros quadrados. A polícia investiga a possibilidade de incêndios propositais, que podem acarretar punições de até 25 anos de prisão.