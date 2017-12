Austrália intercepta novo barco com 200 refugiados A Austrália interceptou hoje, diante de sua costa noroeste, um barco indonésio que transportava cerca de 200 pessoas em busca de asilo e as colocou no navio militar que já levava 433 refugiados para Papu-Nova Guiné, de onde serão transferidos para Nova Zelândia e Nauru. O primeiro-ministro John Howard, cuja popularidade tem crescido com sua política de rejeição de refugiados, disse que o barco foi interceptado em águas internacionais. Ele também anunciou que apresentará um projeto ao Parlamento tornando mais difícil para o refugiado que chega de barco pedir asilo.