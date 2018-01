Austrália prepara-se para guerra, diz primeiro-ministro O governo australiano ordenou às suas forças de defesa que se preparem para uma possível guerra contra o Iraque, apesar de ainda não ter sido tomada nenhuma decisão sobre o envio de tropas, anunciou nesta quarta-feira o primeiro-ministro John Howard. Em resposta a um artigo de jornal segundo o qual a Austrália estaria se preparando para um possível combate em março de 2003, Howard comentou que "naturalmente as forças de defesa estão envolvidas em alguns planos de contingência". O primeiro-ministro ressalvou, no entanto, que "no âmbito político" ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre o envolvimento das tropas australianas. "A ocasião para que esta decisão tenha de ser tomada ainda não surgiu e eu espero que ela não venha a aparecer", disse. Simpatizante da posição do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, com relação a Bagdá, Howard não descartou a possibilidade de apoiar as forças norte-americanas numa ação militar contra o Iraque, com ou sem o aval da Organização das Nações Unidas (ONU).