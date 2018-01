Austrália quer Brasil no Conselho de Segurança da ONU O governo da Austrália surpreendeu nesta quarta-feira o Itamaraty ao expor sua posição favorável à inclusão do Brasil e de outros quatro países - Japão, Índia, Alemanha e Indonésia - no Conselho de Segurança da ONU. Todos como membros plenos, mas sem direito a veto. A demonstração desse ?meio-apoio? partiu do primeiro-ministro australiano, John Howard, em entrevista ao Bulletin Magazine, uma das mais prestigiadas revistas de informação do país. Embora a reforma do conselho ainda não tenha voltado à pauta da ONU, o Brasil conseguiu arrecadar apoios mais consistentes de outros 15 países à sua cadeira permanente. A declaração de Howard causou entusiasmo nos meios diplomáticos por se tratar da primeira manifestação à distância de uma autoridade australiana. Também impressionou pelo fato de a Austrália ter sido uma aliada da primeira hora dos Estados Unidos e da Inglaterra na questão do Iraque e ter enviado 2.000 soldados para o front. De acordo com a Agência Lusa, Howard defendeu a permanência dos cinco atuais membros - Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China - e a inclusão dos outros cinco. Esse novo time, para Howard, refletiria o atual panorama geopolítico internacional.