Austrália quer que EUA ratifiquem TNP A Austrália pediu, neste domingo, que os Estados Unidos ratifiquem o Tratado de Não-Proliferação de armas nucleares (TNP), e ofereceu seu respaldo ao projeto de defesa antimísseis. O país da Oceania entende a preocupação dos Estados Unidos diante de possíveis ataques com armas nucleares promovidos por países como o Iraque e a Coréia do Norte, e por essa razão apóia o projeto, afirmou o ministro australiano das Relações Exteriores, Alexander Downer. Downer se encontrou, no sábado, com o enviado especial dos Estados Unidos, James Kelly, sub-secretário de Estado para o Pacífico e sudeste da Ásia, que tem a missão de explicar o polêmico projeto antimísseis.