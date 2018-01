Austrália tem 188 línguas extintas A Austrália é o país com mais línguas extintas do mundo: 188 que um dia foram faladas pelos grupos aborígines locais, segundo um estudo do Worldwatch Institute citado pela imprensa local. O Instituto, com sede nos Estados Unidos e dedicado à proteção ambiental, alerta no relatório "Sinais Vitais" para o fato de que 90% dos idiomas conservados pelos aborígines australianos desaparecerão em questão de décadas, o tempo equivalente a uma geração. O relatório considera a situação da Austrália pior que a dos Estados Unidos, que perdeu 70 de suas línguas nativas, e a do Brasil, cujos povos indígenas viram desaparecer 30 idiomas. Nos últimos 10 mil anos, o mundo perdeu 5 mil línguas, passando de 12 mil idiomas diferentes para os 7 mil atuais. No caso da Austrália, atualmente só sobrevivem menos de 10 dos mais de 250 idiomas e 700 dialetos que eram patrimônio dos aborígines há 300 anos. Apenas 30 deles ainda são falados normalmente e ensinados às crianças.