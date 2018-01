Austrália teme ser o próximo alvo de extremistas islâmicos Com suspeitas de que a rede extremista Al-Qaeda promoveu os ataques à bomba da semana passada em Madri a fim de influenciar as eleições espanholas e forçar a retirada das tropas do país do Iraque, alguns começam a perguntar se a Austrália, outro determinado aliado dos Estados Unidos, não será atingida em breve. A Austrália - que realiza eleições gerais no fim do ano - tem sido, como a Espanha, um forte aliado de Washington na guerra contra o "terrorismo". Os dois países enviaram lealmente tropas para o Iraque e o presidente dos EUA, George W. Bush, chegou certa vez a chamar o primeiro-ministro John Howard de seu "xerife na Ásia". Em Sydney, hoje, um visitante especialista em contraterrorismo do FBI advertiu que um ataque contra a Austrália é "inevitável" devido a seus laços próximos com a administração Bush. "O Iraque não é a questão que tem impulsionado a Al-Qaeda", afirmou hoje numa entrevista à tevê o chanceler Alexander Downer. "Eles são impulsionados pelo fundamentalismo. Eles são contra nós... pelo que defendemos, não devido a uma questão específica." Downer também pediu ao novo governo espanhol para não retirar suas tropas do Iraque, porque "poderia ser interpretado em algumas partes do mundo como uma grande vitória dos terroristas". Mesmo assim, Howard ordenou uma revisão imediata das vunerabilidades da imensa rede de transporte da Austrália - de lotados trens e balsas de Sydney até as remotas pistas de pouso de Outback e portos onde a segurança é praticamente inexistente. Como o primeiro-ministro socialista eleito na Espanha, José Luis Zapatero, o oposicionista Partido Trabalhista da Austrália - atualmente na frente nas pesquisas de intenção de voto - foi contra a guerra no Iraque e a decisão de Howard de participar da invasão liderada pelos EUA. Cerca de 850 militares australianos continuam no Iraque. E, Howard tem se recusado a intervir no caso de dois australianos sendo mantidos pelos militares americanos na Baía de Guantánamo, Cuba, por suspeitas de terem laços com a Al-Qaeda.