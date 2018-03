Australiana consegue fugir de tubarão branco após ser atacada

Uma mulher conseguiu escapar, nesta segunda-feira, 15, de um tubarão branco - considerado um dos mais perigosos do mundo - que a atacou em Byron Bay, no norte do Estado australiano de Nova Gales do Sul, informou a rádio estatal. A Polícia indicou que a mulher estava em um jet ski quando foi atacada pelo tubarão, de aproximadamente dois metros e meio de cumprimento, que a atirou à água e depois provocou um ferimento em seu braço. A vítima se defendeu, subiu novamente no jet ski e conseguiu chegar à costa, onde recebeu assistência médica.