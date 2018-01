Australiana sobrevive aos atentados em Londres, Paris e Barcelona

BARCELONA - Uma australiana de 26 anos em viagem turística pela Europa há alguns meses foi testemunha dos atentados cometidos em Londres, Paris e, na quinta-feira, em Barcelona.

"Estava em Londres quando houve o ataque na London Bridge e também estava em Notre Dame no dia em que aconteceu o ataque" em Paris, contra um policial, afirmou Julia Monaco à BBC Radio.

Evacuated from the mall out into back streets away from La Rambla. A tonne of police presence on the ground and above #barcelona pic.twitter.com/dPZt4GeKpa — Julia Monaco (@juliaandmonaco) 17 de agosto de 2017