Australiano é condenado por jogar filha de ponte

"Jogar a filha de 4 anos de uma ponte de mais de 80 metros acima do solo não poderia ser mais horrível", disse Coghlan. "Os últimos pensamentos de Darcey devem ter sido não pensar e sua morte deve ter sido longa e dolorosa".

O juiz disse que Freeman matou a filha para se vingar da ex-mulher. Um dia antes da morte de Darcey, um tribunal havia reduzido o acesso de Freeman a seus filhos. Freeman viajava de carro com Darcey e seus dois irmãos de 2 e 6 anos por Melbourne, em 29 de janeiro de 2009, quando ele ligou para sua ex-mulher, Peta Barnes, e disse a ela para dizer adeus aos filhos.

Ele então parou o carro no acostamento da ponte, persuadiu a menina a sair do veículo e a pegou no colo. Os irmãos da menina viram quando Freeman a levou para a borda da ponte e a jogou. Freeman admitiu o assassinato, mas declarou-se inocente por questões de enfraquecimento mental. As informações são da Associated Press.