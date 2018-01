Australiano lança água aromática para cães Um empresário australiano lançou hoje o último acessório para cães: água mineral com cinco diferentes aromas - frango, milho, fígado, bacon e bife. A água, registrada como Dog Plus K-9, já está à venda em pet shops australianos por cerca de US$ 2,10 a garrafa de 600 ml. "É como se fosse uma bebida esportiva para cães", disse Andrew Larkey, o dono da idéia. "Os cães acabam se cansando do mesmo gosto da água - eles merecem mais variedades". Segundo ele, os donos dos animais, se quiserem, também poderão consumir o produto, embora ele mesmo afirme não acreditar que a água aromática fará muito sucesso entre os humanos. O empresário explicou que cada garrafa contém metade das necessidades diárias de vitaminas para um cão. Larkey agora planeja lançar uma linha similar de água mineral para gatos, nos aromas frango assado e porco.