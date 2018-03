Australiano passa o tempo com filmes, exercício e internet Enquanto seus simpatizantes gritam slogans anti-imperialistas do lado de fora, no primeiro andar do edifício da embaixada equatoriana, na Rua Hans Crescent, em Knightsbridge, Julian Assange, fundador do WikiLeaks, passa seus dias correndo em uma esteira, surfando na internet, lendo, vendo DVDs e descansando debaixo de uma lâmpada que simula raios solares. As informações são do jornal Evening Standard, que entrevistou Vaughan Smith, amiga do australiano.