Australianos descobrem aviões iraquianos Forças especiais australianas descobriram aviões remanescentes da força aérea iraquiana numa base a oeste de Bagdá que foi tomada quarta-feira após um breve combate, informaram oficiais do Exército nesta sexta-feira. O tenente coronel Mark Elliott, porta-voz das forças australianas no Comando Central, afirmou que 51 MiGs, além de veículos blindados e sistemas antiaéreos, foram descobertos. Os MiGs conseguiram escapar dos bombardeios anglo-americanos porque estavam bem escondidos. Em alguns casos, chegaram a ser enterrados ou escondidos por árvores, disse Elliott. Ainda não se sabe se algum dos equipamentos descobertos foi fornecido ao Iraque em violação ao embargo de armas imposto pela ONU. As forças australianas ainda precisam determinar quantas aeronaves ainda têm condições de vôo, mas caberia ao novo governo do Iraque decidir qual o destino dos aviões, disse Elliott. Veja o especial :