Australianos descobrem 'interruptor' da fome que age no cérebro Cientistas australianos descobriram como usar uma molécula que age no cérebro para "ligar" e "desligar" a fome, descoberta que pode ajudar a evitar a perda de peso em doentes terminais ou contribuir no tratamento da obesidade mórbida. A molécula MIC-1 é produzida por tumores comuns e tem como alvo receptores cerebrais onde eliminam a sensação de fome. Mas os pesquisadores australianos descobriram também que usar anticorpos contra o MIC-1 pode fazer com que o apetite seja "religado". Tratados com o MIC-1, ratos normais e obesos comiam menos e perdiam muito peso, o que indica a possibilidade de uso da molécula contra a obesidade grave, segundo nota distribuída na terça-feira pelos pesquisadores de Sydney. "Este trabalho nos deu uma melhor compreensão sobre a parte do cérebro que regula o apetite", disse Herbert Herzog, diretor de pesquisas de neurociências do Instituto Garvan, de Sydney. "Nossos corpos enviam complexos sinais químicos a nossos cérebros, que os interpretam e devolvem resposta, neste caso 'coma' ou 'não coma'. Nossa pesquisa indicou que o MIC-1 é uma molécula até então não-reconhecida enviando um sinal de 'não coma' ao cérebro", disse Herzog. Os pesquisadores disseram esperar que no futuro próximo as descobertas relativas ao MIC-1 impeçam que os pacientes de câncer avançado fiquem "literalmente à míngua". Sam Breit, do Centro Saint Vincent de Imunologia, que originalmente clonou o gene do MIC-1, disse acreditar que as descobertas terão um impacto significativo sobre vários distúrbios do apetite. "Injetar a proteína MIC-1 em ratos também os fez parar de comer, sugerindo que pode ser possível isso para tirar vantagem no tratamento de pacientes com obesidade grave", afirmou. As descobertas foram publicadas na última edição da revista Nature Medicine, e a equipe do Hospital Saint Vincent, em Sydney, espera desenvolver um anticorpo humano e realizar testes clínicos nos próximos anos.