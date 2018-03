Áustria convoca tropas para reparar danos causados por chuvas Militares e bombeiros aderiram nesta quarta-feira aos trabalhos de reparação de barragens em várias cidades do nordeste da Áustria, ao mesmo tempo em que inundações ocorriam em diversas partes do país. Centenas de casas ficaram submersas e mais de 1.000 pessoas foram evacuadas no vilarejo de Zwendorf, na província da Baixa Áustria, em meio ao temor de que mais diques rompessem entre hoje e quinta-feira. Rachaduras surgiram em várias barragens, inclusive em uma localizada na cidade de Stillfried-Grub, cerca de 40 quilômetros a nordeste de Viena. Aproximadamente 500 soldados e 750 bombeiros trabalharam freneticamente para consertar as fendas. Outros homens trabalhavam em diques nas cidades de Mannersdorf, Droesing e Sierndorf. De acordo com a rádio austríaca, dois homens estão desaparecidos por causa das chuvas. Autoridades encontraram o barco em que eles estavam mas nenhum sinal dos dois. As ameaças de enchentes diminuíram, entretanto, em rios das vizinhas República Checa e Hungria, depois de dias de inundações. Também na Alemanha, o nível dos rios começa a diminuir.