Áustria e Austrália, melhores lugares para se viver no exterior Viena, Vancouver e Melbourne são os melhores lugares para se viver se você é um estrangeiro, de acordo com uma ?pesquisa da privação? feita pela Britain´s Economist Intelligence Unit. Cinco cidades australianas estão ranqueadas entre as 10 melhores, enquanto Port Moresby, na Papua Nova Guiné foi considerado a pior de uma lista de 130 cidades, junto com Karachi, no Paquistão, e Dakha, em Bangladesh. A pesquisa, feita pelo braço de informações de negócios da revista The Economist, mede fatores incluindo saúde e segurança, cultura e meio-ambiente e infra-estrutura. Londres está em 45º lugar e Nova York, em 51º. Um clima atraente e baixas taxas de criminalidade ajudam a tornar Honolulu, no Havaí, a cidade em melhor posição entre as cidades americanas, ficando com o 19º posto. O editor de reportagem, Jon Copestake, disse que, de ponta a ponta, os níveis de privação são estáveis, com preocupações constantes com terrorismo, segurança e por melhorias em infra-estrutura, nos países em desenvolvimento. The report´s editor, Jon Copestake, said overall hardship levels were stable, with continuing concerns about terrorism and security offset by improving infrastructure in many developing countries. Melhores cidades: 1. Melbourne, Austrália; Vancouver, Canadá; Viena, Áustria 4. Perth, Austrália 5. Genebra, Suíça 6. Adelaide, Austrália; Brisbane, Austrália Copenhague, Dinamarca; Montreal, Canadá; Oslo, Noruega; Sydney, Austrália; Zurique, Suíça