Áustria: partido de Haider deve perder eleições Os resultados iniciais das eleições de hoje para prefeito e vereadores de Viena, capital da Áustria, indicam importantes perdas para o Partido da Liberdade, do ultra-direitista Joerg Haider. Com 30% dos votos contados, os socialistas obtiveram 47%, sete pontos a mais do que nas últimas eleições municipais, realizadas há cinco anos. O partido de Haider está com 20% dos votos, uma perda de sete pontos. Em terceiro lugar aparece o Partido do Povo (centrista), com 16%, resultado pouco melhor do que o obtido em 1996. O Partido Verde aparece em quarto, com 12% quatro pontos a mais do que nas eleições passadas. Embora o pleito seja restrito à Viena, os resultados parecem refletir uma queda na popularidade do partido de Haider, que em 2000 recebeu 29% nas eleições nacionais. Um líder partidário culpou o discurso inflamado de Haider pela performance nas eleições de hoje.