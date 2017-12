Austríacos lotam bar para torcer por Schwarzenegger Centenas de boêmios na região austríaca onde nasceu Arnold Schwarzenegger lotaram um bar nesta noite para torcer pelo conterrâneo que disputa o governo do mais rico Estado dos EUA. Gritando ?Vai, Arnold, vai!?, os celebrantes bebem drinques chamados ?Gubernator? e ?Estrelas e Listras? na cidade de Graz, a poucos quilômetros na terra onde Schwarzenegger passou a infância, Thal. O bar estava decorado com panfletos de campanha com os dizeres ?Join Arnold? (?Junte-se a Arnold?) e balões com as cores da bandeira americana. Numa sala lateral, um grupo assistia a um documentário sobre Schwarzenegger. ?Eu deveria estar contra Schwarzenegger, já que o partido republicano anda conservador demais, mas ele é austríaco?, disse Guenter Riedmueller, um médico.