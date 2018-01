Autoproclamado prefeito de Bagdá promete Constituição islâmica Mohamed Mosen al-Zubaidi, político iraquiano que esteve no exílio e se autoproclamou prefeito de Bagdá, prometeu neste domingo que a nova Constituição do país será derivada da lei islâmica e que levará a julgamento aqueles ?que tiverem as mãos sujas de sangue? do povo do Iraque. Ele também anunciou planos ambiciosos para restaurar o governo civil da cidade. ?Temos nos reunido com membros do legislativo para criar leis e abrir os tribunais?, disse. ?A maior prioridade de nossa pauta é a situação da segurança em Bagdá.? No entanto, ainda não se sabe de onde provém a autoridade do autoproclamado prefeito de Bagdá. Nenhuma autoridade ou alto funcionário americano compareceu à entrevista coletiva de al-Zubaidi, realizada no local onde antes funcionava o café do Hotel Palestina. ?Fui escolhido pelos líderes tribais e por pessoas instruídas, pelos médicos da cidade e outras personalidades relevantes?, disse al-Zubaidi. ?Não somos um governo de transição, somos um comitê executivo para administrar Bagdá.? No momento, a capital do Iraque não tem governo. As forças invasoras e a polícia iraquiana estão tratando de manter a ordem até ser possível organizar uma autoridade civil interina, que provavelmente será comandada pelo militar americano aposentado Jay Garner. Al-Zubaidi é assessor de Amad Chalabi, importante membro do Congresso Nacional iraquiano, o grupo opositor apoiado pelos Estados Unidos há muito tempo. Veja o especial :