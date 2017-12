Autópsia comprova assassinato de garoto palestino Um garoto palestino de 14 anos foi morto a tiros quando a polícia israelense o interrogava por causa da morte de uma mulher na semana passada, comprovou uma autópsia cujo resultado fora divulgado hoje. Inicialmente, a polícia havia afirmado que o menino havia morrido de parada cardíaca. A morte da israelense Moran Amit, de 25 anos, causou ira entre os israelense, ao mesmo tempo em que os palestinos duvidavam da versão da polícia para o falecimento do garoto Samir Abu Mialeh, um dos suspeitos pelo ataque. Amit morreu depois ter sido fatalmente apunhalada enquanto caminhava pela Floresta da Paz, em uma área entre as partes árabe e judaica de Jerusalém. Policiais chamados para o caso começaram a investigar vários jovens suspeitos de terem cometido o crime. De acordo com a versão policial, Abu Mialeh morreu imediatamente depois de ter sido detido, aparentemente por parada cardíaca. Um segundo garoto, que também fora detido, recebeu um tiro em um dos braços. A família de Abu Mialeh rejeitou a justificativa da polícia e exigiu a realização de uma autópsia. Um médico israelense e um palestino estavam presentes à autópsia, e ambos afirmaram que o garoto foi atingido por uma bala que entrou em suas nádegas, alcançando o fígado e o coração. De acordo com o médico Yehuda Hiss, chefe do Instituto Abu Kabir, onde a autópsia foi realizada, a bala causou um pequeno orifício na pele e não provocou sangramento, o que teria impedido que a polícia desse um parecer certeiro na cena do crime.