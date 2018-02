Autor de atentado contra Chirac é "mentalmente incapaz" Uma notificação judicial por tentativa de assassinato premeditado foi interposta nesta segunda-feira pela Procuradoria de Paris contra Maxime Bruneri, o neonazista que tentou matar o presidente francês Jacques Chirac durante o desfile de 14 de julho, disparando uma carabina 22, retirada de um estojo de violão. Mas não haverá indiciamento do agressor, pelo menos por enquanto, embora ele tenha anunciado seu plano até pela Internet. Os psiquiatras que o examinaram classificaram-no de "mentalmente incapacitado" - sem condições, portanto, de prestar depoimento perante o juiz encarregado das investigações. O atentado foi frustrado por um turista, que agarrou o cano da arma e mudou a trajetória das balas para o alto. Outros três espectadores o ajudaram a dominar o agressor e entregá-lo a agentes de segurança. Segundo os médicos, Bruneri apresenta "problemas mentais graves", o que levou o chefe da polícia parisiense a transferi-lo da enfermaria da delegacia para uma unidade psiquiátrica do hospital de Villejuif, nas imediações da capital. O juiz deverá pedir exames mais rigorosos para estabelecer as reais condições psicológicas e mentais de Bruneri no momento do incidente, a fim de determinar os rumos do caso. Segundo o procurador da Justiça, Francois Cordier, as investigações buscam esclarecer também se Bruneri agiu por conta própria ou influenciado por terceiros. Daí a necessidade de emitir-se a notificação judicial que permitirá aprofundar as investigações para grupos da extrema direita francesa. Ao contrário do que se afirmou no início, não são conhecidos os antecedentes psiquiátricos do acusado. Não há registro de atendimento ou tratamento dele em nenhum instituto especializado de Paris. Hoje, o presidente Chirac agradeceu, por telefone, aos quatro espectadores do desfile que, agindo com rapidez e coragem, imobilizaram o agressor. A polícia inclina-se pela tese de ato isolado, mas estende as investigações a grupos neonazistas (incluindo skinheads) e partidos políticos e associações de ultradireita. Bruneri, de 25 anos, já era conhecido das autoridades francesas por atividades na Unidade Radical (UR) - um movimento neonazista - e a militância no Partido Nacionalista Francês e Europeu. Em 2001, ele foi candidato às eleições municipais de Paris pelo Movimento Nacional Republicano - facção dissidente da neofascista Frente Nacional (de Jean-Marie Le Pen) -, chefiada por Bruno Megret. Ele é também membro do Grupo União Defesa, que integra o movimento estudantil ultradireitista francês, e integra os chamados hooligans parisienses do Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint Germain, promovendo choques com as torcidas adversárias. A polícia ouviu hoje a irmã e nesta terça-feira interrogará os pais. Independentemente de eventuais problemas mentais, Bruneri premeditou o atentado. Comprou a carabina na semana passada e alugou um carro para fugir depois do crime. Ele também inseriu no seu site na Internet mensagem convidando os internautas a assistirem ao desfile do 14 de julho pela TV, preparando-os para uma "grande surpresa". Bruneri revelou o plano para matar Chirac a um casal de amigos integrantes da UR. Mas, interrogado pela polícia, o casal disse não ter levado a sério a questão, tomando-a por brincadeira. A polícia busca agora outro membro do grupo extremista que esteve com Bruneri no sábado e se diz o "melhor amigo" dele. A UR se solidarizou com Bruneri também na Internet, dizendo que ele não tinha por alvo nenhum civil, mas sim "o maior símbolo de um regime detestável". A UR chegou a organizar em 1º de Maio em Paris, separadamente da Frente Nacional, uma homenagem a Joana D´ Arc (heroína francesa venerada pela ultradireita). Seus integrantes denunciaram, na ocasião o que classificaram de "fratura étnica" da sociedade francesa e definiram o perfil ideológico do grupo, denunciando uma "identidade européia ameaçada pela imigração e pelo capitalismo apátrida". A UR é marcada também por um forte anti-semitismo e antiamericanismo virulento. Seus membros aprovaram os atentados do 11 de setembro. Eles continuam exibindo medalhas e insígnias do 3º Reich e prestando homenagem às SS Charlemagne, a famigerada divisão da Alemanha nazista. Uma das conseqüências imediatas da frustrado atentado foi o reforço do esquema de segurança de Chirac, anunciou o Ministério do Interior. Hoje, os órgãos que cuidam da proteção do presidente e das autoridades francesas - Divisão de Proteção do Presidente e Divisão de Proteção do primeiro-ministro - encontravam-se extremamente agitados. O simples fato do autor da agressão ter sido imobilizado por espectadores do desfile de 14 de julho revela grave falha nesses sistemas que precisam ser corrigidas.