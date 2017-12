Autor de atentado em Oklahoma escapa da pena de morte Terry Nichols, um dos autores do atentado com explosivos que matou 168 pessoas no edifício federal de Oklahoma City em 1995, livrou-se nesta sexta-feira da pena de morte. Após três dias de trabalho, o juri não conseguiu chegar à uma conclusão sobre a sentença. Foi a segunda vez que Nichols, de 49 anos, escapou da condenação à morte. Em 1998, quando saiu a condenação à prisão perpétua, os jurados também não chegaram a um acordo para a condenação à morte pedida pela promotoria. Timothy McVeigh, ex-colega de Nichols e mentor do atentado, foi condenado e executado em 2001.