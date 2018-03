Autor de chacina fez alerta em site Tomohiro Kato, que atropelou vários pedestres no domingo e depois os esfaqueou, matando sete deles, havia postado uma série de mensagens num website, advertindo que pretendia matar pessoas em Akihabara, um bairro comercial de Tóquio. "Quero jogar o veículo e, se isso não funcionar, então, usarei a faca. Adeus a todos", disse Kato, de 25 anos, numa mensagem enviada ao site por meio de seu celular. Vinte minutos antes do massacre, Kato, empregado temporário de uma fábrica de automóveis, enviou o último alerta: "Está na hora." Ao ser preso, Kato disse à polícia que estava "farto do mundo". A polícia afirmou que o ataque a facadas, que durou três minutos, foi o mais mortífero já registrado em Tóquio. Ontem, a cena do crime estava coberta de flores e revistas, deixadas em memória dos mortos.