Autor de denúncias de corrupção é espancado na Rússia O editor-chefe de um jornal independente numa cidade dos arredores de Moscou ficou gravemente ferido no que sua mulher e um parlamentar descreveram como retaliação por seus artigos com denúncias de corrupção no governo local. Vladimir Velmozhin, editor-chefe e fundado do jornal Shchelkovchyanka, em Shchyolkovo, foi espancado por agressores não-identificados no dia 4 de junho, disse sua mulher, Yulia Velmozhina, à Associated Press. De acordo com ela, Velmozhin sofreu uma concussão e não pode se apoiar em uma das pernas, por conta de ruptura nos ligamentos. Segundo Velmozhina, o ataque foi resultado de artigos denunciando corrupção na cidade e em distritos próximos. ?Este foi um ato de vingança por sua oposição às autoridades atuais?, disse Nikolai Ozerov, membro da câmara de Shchyolkovo. O policial Igor Osipov disse que o ataque foi registrado e que uma investigação encontra-se em curso.