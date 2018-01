Autor de falsa ameaça contra a Torre Eiffel é condenado O francês responsável por um trote que levou ao fechamento da Torre Eiffel em julho foi condenado a um mês na cadeia. Stephane Leroux, de 31 anos, disse à Justiça que fez os telefonemas com falsos alertas terroristas porque precisava de ajuda, já que seu psicanalista encontrava-se fora da cidade. ?Eu queria gritar minha dor e meu sofrimento?, disse. ?Senti-me abandonado e negligenciado. Queria chamar atenção porque achei que faria alguma coisa estúpida?. Leroux foi condenado a 10 meses de prisão, com nove meses suspensos, Ele também terá de pagar ? 10.000 (R$ 36.000) em indenização à administração da Torre Eiffel e receber acompanhamento psicológico durante a sentença. Em 21 de julho, Leroux telefonou para a torre ameaçando atacá-la, e em seguida fez nova ligação avisando que haveria um ?ataque aéreo da Al-Qaeda?. Cerca de 4.200 pessoas foram removidas do monumento.