Autor de ataque em cinema dos EUA pode ser condenado à morte

DENVER - James Holmes, autor do ataque a tiros dentro de uma sala de cinema em Denver (Colorado) na sessão do filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge foi considerado culpado pelas mortes das 12 pessoas, na quinta-feira, por um tribunal. Agora, o julgamento entra em uma nova fase e o júri decidirá se o autor será condenado à pena de morte.

O julgamento ocorreu três anos após o massacre, de 2012, e o júri só precisou de 12 horas para tomar sua decisão, rejeitando o argumento da defesa de que Holmes tem problemas mentais e sofre de esquizofrenia. Mais de 50 pessoas ficaram feridas no episódio. "Estou satisfeito que tenhamos chegado a esse resultado, mas, ao mesmo tempo, ainda temos um longo caminho pela frente", disse Marcus Weaver, vítima do ataque no qual a amiga, Rebecca Wingo, foi morta.

De acordo com especialistas, a fase de sentença deverá ser mais desgastante emocionalmente, a medida que os sobreviventes descrevem o impacto do tiroteio em suas vidas. Será uma decisão difícil para os jurados, que terão menos embasamento para guiá-los, disse a advogada Karen Steinhauser, que não está envolvida no caso. Mesmo o júri tendo rejeitado o argumento da insanidade mental de Holmes, usado pela defesa, a pena de morte é uma decisão incerta. "Eles terão de decidir se a pena de morte para uma pessoa que tem problemas mentais é a punição correta", disse a advogada.

A defesa convocou alguns psiquiatras para avaliar Holmes, incluindo um especialista em esquizofrenia, que concluiu que o réu é psicótico e mentalmente incapaz. Entretanto, dois médicos chamados pelo Estado testemunharam que não importa qual era o estado mental de Holmes no dia do massacre, ele sabia que estava fazendo uma coisa errada.

Se apenas um membro de todo o júri discordar da sentença de morte, Holmes será condenado à prisão perpétua. / AP