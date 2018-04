Autora de biografia revela conteúdo da bolsa da rainha Elizabeth 2ª

Um dos mais bem guardados segredos da realeza britânica, na visão de muitos dos súditos da rainha Elizabeth 2ª, acaba de ser revelado, segundo uma biógrafa da monarca: o conteúdo da bolsa que a acompanha em todos os lugares.

O segredo foi revelado em um artigo publicado na revista feminina The Lady por Sally Bedell Smith, autora do recém-lançado livro Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne (Elizabeth a rainha: a mulher atrás do trono).

A revelação coincide com a comemoração do Jubileu de Diamante da rainha, o 60º aniversário de sua ascensão ao trono.

Segundo Smith, a bolsa não carrega nenhum objeto fora do comum e normalmente contém itens mundanos como batom, espelho para maquilagem, caneta tinteiro, balas de menta e óculos de leitura.

Contrariando a crença popular de que a rainha nunca maneja dinheiro, a autora também diz que a bolsa carrega ocasionalmente notas dobradas de 5 ou 10 libras (que contam com a efígie da rainha), doadas em visitas de Elizabeth 2ª à igreja aos domingos.

Cena prosaica

Em seu artigo, Smith diz que a primeira pessoa a relatar a ela ter visto o interior da bolsa da rainha não foi, surpreendentemente, ninguém do círculo mais próximo de Elizabeth 2ª, mas o técnico da equipe de futebol Hull City, Phil Brown, que se sentou ao lado dela durante um evento oficial e aproveitou para dar uma espiada em seu interior.

A autora observa que a rainha conta com acompanhantes que carregam objetos dos quais ela pode precisar em casos de emergência - como pares adicionais de luvas ou material de costura em caso de acidentes com seus trajes. Sua secretária particular também a acompanha com cópias de seus discursos, que lhe são passados nos momentos certos.

Segundo o relato de uma de suas acompanhantes a Smith, porém, a rainha faz questão de levar em sua própria bolsa outros objetos de necessidade mais pessoal, como lenços de papel, pentes ou batom.

Outra das fontes da autora disse ter presenciado uma cena mais prosaica envolvendo o conteúdo da bolsa da rainha: durante um jantar na residência oficial de um membro da família real, Elizabeth 2ª teria tirado de sua bolsa um gancho portátil, seguro com uma ventosa, o qual prendeu na parte de baixo da mesa e pendurou a bolsa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.