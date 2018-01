Autora de "Regras" para casamento feliz se divorcia Ellen Fein, um das autoras do polêmico livro intitulado "Regras" para conquistar e manter um marido tomou, paradoxalmente, a decisão de divorciar-se. A escritora, uma das responsáveis por uma série de best sellers que elogiam a submissão feminina, anunciou ter pedido o divórcio de seu marido, com o qual estava casada há 16 anos. O anúncio ocorreu justamente na véspera do lançamento do terceiro volume da afortunada série - o "Rules III" - dedicada precisamente à divulgação dos "segredos para fazer durar um matrimônio", e que proporcionou grandes lucros tanto às autoras como ao responsável por sua publicação - a editora do grupo AOL Time Warner, que teve que retirar de circulação os exemplares divulgados antes do lançamento porque, nas orelhas da capa, o objeto dos elogios era o casamento da autora, que está agora à beira da dissolução. O primeiro volume da série, publicado em 1996, provocou uma série de reações às "receitas" nele contidas, todas de conteúdo antifeminista, e indicadas para as leitoras ávidas em encontrar um marido. Entre as sugestões figuravam a de fingir desinteresse, limitar o tempo dos telefonemas, evitar mostrar-se muito gentil ou inteligente, fazer cirurgias plásticas para corrigir defeitos físicos e deixar crescer o cabelo já que os homens, em geral - sustentavam as autoras - preferem os cabelos longos. Apesar dos conselhos bastante retrógrados de Fein às mulheres, que pareciam mais apropriados à geração de suas avós, o livro imediatamente se transformou em um êxito das livrarias. O golpe de misericórdia no sucesso poderia ter sido dado quando se divulgou que a princesa Diana o havia lido - o que não impediu a dissolução de seu casamento com o príncipe Charles. As autoras - o livro foi escrito em parceria com Sherri Schneider - estiveram em todos os programas "femininos" da televisão, e nunca deixaram de vangloriar-se de seu êxito conjugal, desdenhando as críticas das mulheres divorciadas. Fein não mencionou os motivos pelos quais decidiu pôr fim ao seu matrimônio, mas o que é certo é que todos os casados correm o risco de se verem, mais cedo ou mais tarde, diante de um pedido de divórcio.