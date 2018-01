Autores de ataque em Londres usaram cintos explosivos falsos 

LONDRES - Os autores do ataque terrorista no centro de Londres usaram cintos de explosivos falsos para criar enquanto executavam seu plano, disse a polícia neste domingo, 11. A polícia metropolitana londrina divulgou fotografias dos cintos, feitos de garrafas plásticas de água embrulhadas em fita adesiva.

Os agressores Khuram Butt, Rachid Redouane e Youssef Zaghba usaram os cintos enquanto atropelavam os pedestres na London Bridge e esfaqueavam pessoas nas proximidades de Borough Market no último dia 3 de junho. Eles mataram oito pessoas antes de serem mortos a tiros pela polícia.

O comandante da polícia Dean Haydon afirmou que o trio pode ter usado os cintos porque planejava fazer reféns, "ou pode ser que eles viram isso como uma proteção contra um tiroteio".

Geoff Ho, jornalista do Sunday Express que foi esfaqueado no ataque, descreveu no jornal como tentou impedir que os agressores entrassem num bar cheio de pessoas. Ho disse que "os olhos deles estavam cheios de raiva" e ele temia que estivessem prestes a explodir. "Eu não poderia apenas atacar", escreveu. "Se eu os alcançasse, talvez pudesse retirar um ou dois deles, mas um desses animais poderia detonar e matar todos." Ho foi esfaqueado na garganta por Butt. Ele creditou a seu treinamento em artes marciais a capacidade de lutar o suficiente para evitar ser morto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia ainda está pedindo que testemunhas se apresentem e relatem o que viram, pois podem dar detalhes sobre o ataque. A avaliação inicial é de que o trio pode ter planejado uma carnificina ainda pior. Butt tentou alugar um caminhão de 7,5 toneladas, mas seu pagamento foi recusado e ele acabou alugando uma van menor. Foram encontradas bombas com gasolina no veículo. / AP