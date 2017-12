Autores de atentado são bestas humanas, diz Sobel O rabino Henry Sobel classificou como "uma tragédia mundial de conseqüências imprevisíveis" os ataques terroristas ocorridos ontem nos EUA. Ele preferiu não comentar sobre possíveis autores dos atentados. "É prematuro fazer acusações, afinal os responsáveis ainda não são conhecidos. Seja como for, os culpados são bestas humanas", declarou. Ele disse acreditar que as coisas vão piorar muito daqui para frente. "Acho chocante, nos sentimos nos tão impotentes e inseguros desde ontem. Mas acho que a missão do judeu, do muçulmano, do cristão e de todos nós é lutar para fazer este mundo mais humano."