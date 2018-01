Autores de vídeo com crianças fumando maconha são presos Dois adolescentes que apareciam em um vídeo "ensinando" duas crianças - uma de 2 anos e outra de 5 - a fumar maconha foram presos nesta segunda-feira, 5. A Polícia de Fort Worth, no Texas, Estados Unidos, encontrou o vídeo por acaso EM fevereiro durante uma busca por mercadorias roubadas no apartamento de Demetris McCoy, 17. No vídeo, as crianças são chamadas de "maconheiras" por McCoy e seu amigo Vanswan Polty, 18. Um trecho da gravação mostra um dos jovens colocando o cigarro de maconha na boca de um bebê de 2 anos, sobrinho de McCoy. "Eu nunca tinha visto nada tão perturbador", disse Bruce Ure, diretor de segurança pública do departamento de polícia de Watauga, no Texas. "Nossas crianças contam conosco para protegê-las. Esses indivíduos fizeram tudo menos proteger essas crianças", afirmou sobre os dois adolescentes. Os dois jovens foram acusados de crime severo de dano à criança mas não apresentaram nenhum advogado de defesa até agora. Questionado por uma rede de TV do Texas, McCoy xingou e fez gestos obscenos enquanto era levado para a cela. As crianças estão sob custódia da serviço de proteção ao menor americano. Coincidência O incidente foi descoberto quando a polícia entrou no apartamento de McCoy em 22 de fevereiro, segundo relato de Ure. Eles investigavam o jovem por ligação com o tráfico de drogas e assaltos. Entre os itens recuperados, estava a câmera. Ao encontrar uma das fitas, os investigadores depararam com a sessão dos dois rapazes "ensinando" as crianças a fumar maconha. "Eles estavam tentando deixá-los tontos e se divertiam com isso", conta o diretor. A mãe dos meninos, a irmã de McCoy, disse à polícia que estava dormindo no quarto dos fundos durante o ocorrido. "Ela não foi acusada", disse o diretor. Nem o outro menor, que serviu de cameraman. A avó do jovem de 17 anos, Shirley Russell, disse à rede de televisão KXAS-TV "que se sente péssima pelo ocorrido". Transtornada, Shirley afirmou que estava trabalhando quando o vídeo foi feito. "É decepcionante quando as coisas ocorrem e você nem toma conhecimento disso."