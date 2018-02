Autores que apoiam Hong Kong são censurados na China Autoridades chinesas ordenaram que livros escritos por alguns autores fossem retirados de circulação no país, conforme informaram nesta terça-feira livrarias e editoras locais. A proibição, que tem sido relatada em redes sociais desde sábado, é resultado de um desconforto do governo com estudiosos que são favoráveis à democracia e anunciaram apoio aos protestos em Hong Kong, onde manifestantes reivindicam eleições diretas na região.