Autoria do atentado na Espanha é questionada Pouco depois que uma série de bombas explodiu em vários trens em Madri, o governo espanhol se apressou a dizer que o atentado era responsabilidade do grupo separatista basco ETA. O governo, líderes políticos e os meios de comunicação culparam o ETA pelo maior atentado da história da Espanha. Morreram 198 pessoas e cerca de 1.400 ficaram feridas. As ruas das principais cidades espanholas foram tomadas por manifestantes que protestavam contra o ETA. Poucas horas depois as dúvidas sobre a autoria dos ataques começaram a surgir. A polícia espanhola encontrou uma van em uma cidade próxima a Madri com fitas de áudio em árabe recitando o Corão. Em seguida, um jornal londrino recebeu um comunicado de um grupo combatente árabe que reivindicava, em nome da Al Qaeda, a autoria do atentado. O ministro do Interior espanhol, Angel Acebes, quem primeiro havia acusado o ETA, voltou a se pronunciar, dessa vez dizendo que nenhuma linha de investigação estava descartada, mas reforçando que o ETA continuava como o principal suspeito. Descobrir a autoria dos ataques pode durar muito tempo. Os recentes atentados no Marrocos e na Turquia ainda não foram solucionados. O ETA, para o governo espanhol, continua sendo o principal suspeito, já que durante as últimas semanas deixou claro que queria espalhar o pânico pela Espanha durante as eleições presidenciais. Mas uma terceira hipótese começa a ganhar credibilidade; uma possível colaboração entre o ETA e alguma organização árabe. Se o ETA for mesmo o responsável pelo ataque, o incidente marcaria uma mudança radical na forma de atuação do grupo que busca a independência do País Basco espanhol e francês. O atentado mais sangrento da história do ETA matou apenas 21 pessoas. Desde a década de 60, o grupo já matou cerca de 800 pessoas. O atentado deste 11 de março tem característica mistas do ETA e de grupos islâmicos. Contra o ETA pesa a acusação de ter planejado dois atentados semelhantes, que foram desbaratados pela polícia, em dezembro e fevereiro últimos. E também o fato de o explosivo encontrado no trem ser o mesmo usado pelo grupo basco. Porém, o ataque aos trens também tem marcas de grupos fundamentalistas islâmicos, como o fato de atingir grande número de civis. A Espanha foi declarada pela Al Qaeda como país inimigo quando se associou aos EUA na guerra contra o Iraque. O comunicado que o jornal árabe Al-Quds al-Arabi recebeu do grupo islâmico Abu Hafs al-Masri, em nome da Al Qaeda, afirma que a "esquadra da morte penetrou um dos pilares da aliança dos cruzados, a Espanha". Porém, há dúvidas sobre a seriedade do grupo já que, segundo alguns meios de comunicação dos EUA, o mesmo grupo teria se responsabilizado pelos apagões do ano passo nos EUA. No entanto, segundo assinalou o governo espanhol, nenhuma linha de investigação foi descartada.