Autoridade alertou companhias aéreas sobre tanques A Administração de Aviação dos EUA alertou as companhias aéreas para que inspecionassem os cilindros de oxigênio das aeronaves meses antes da dramática emergência, semana passada, durante um vôo da australiana Qantas em que aparentemente explodiu um tanque de ar. O incidente ocorreu com o avião a 8,8 mil metros de altitude sobre o Mar da China, na sexta-feira, com 350 passageiros a bordo. A provável explosão abriu um buraco enorme na fuselagem da aeronave. A empresa se pronunciou hoje, alegando que o problema foi causado por uma falha mecânica que não havia como ser prevenida. As investigações deverão apontar a causa exata do problema.